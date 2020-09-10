عالم مصري يكشف تفاصيل الحياة بالفضاء: "الاستحمام بمنديل مبلل"

كشف المهندس أحمد فريد العالم المصري والعربي الوحيد الذي يعمل في بغرفة التحكم في وكالة الفضاء الألمانية، عن اللحظات التي يشعر فيها بالخطر أثناء ممارسة عمله.

وقال فريد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "أشعر بالخطر عندما يُفهم كلامي بشكل خاطئ، ولدينا مشكلة مع وكالة الفضاء اليابانية إن لغتهم الإنجليزية غير مفهومة، وهي اللغة التي نتحدث بها، وبالتالي يجب أن أعيد ما يقولونه، لكي أتأكد من قصد كلامهم".

وأضاف: "في حالات الخطورة والحذر التي يكون فيها أي خطر على محطة الفضاء الدولية، تبدأ عمليات الفضاء في الطوارئ، وهو ما لا يمكن مشاهدته، وعندما نكتشف أي خطر أو شيء قد يسبب أي خطر، يركب رائد الفضاء في كبسولة معلقة بمحطة الفضاء الدولية، ومجهزة بترك المحطة لتعود إلى الكرة الأرضية، أي أنها كبسولة الإنقاذ".

وتابع: "لدينا جدول بكل شيء يقوم به كل رائد فضاء، فهناك اللونين الأبيض والأسود، الذين يمثلان الليل والنهار، وكل 24 ساعة أرضية، يمر بها 16 ليل ونهار في الفضاء، وهناك أعمدة بها أسماء رواد الفضاء، وما يقوم به كل منهم، وموعد نومهم الذي يتم تحديده بشكل مسبق"

وأوضح أن الطعام الذي يتناوله رائد الفضاء، هو نفسه الذي نتناوله، لكننا نجهزه بشكل مختلف، والروس مثلًا يحصلون على الكافيار، والمياه يمكن شربها بشاليمو، والاستحمام يكون من خلال المناديل المبللة، وأقصى مدة قضاها رائد فضاء، كانت ما يقرب من سنة أرضية".

وأردف: "يحدث تغيير في الأعضاء الجسدية، ورائد الفضاء الذي استمر سنة في الفضاء، صغرت عضلة قلبه، حيث أنه العضو الوحيد في الجسم الذي يعمل ضد الجاذبية، ولأن القلب لم يجد ما يعمل ضده فإنه لم يكبر، وصغر، ويمكن لرائد الفضاء أيضًا، أن يدرب نفسه على المشي، مع التطور التكنولوجي الذي أدى إلى اختراع عدد من الأجهزة".