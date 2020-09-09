مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:35 ص | الأربعاء 09 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تقدم "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:07
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:24
أذان المغرب 06:08
أذان العشاء 07:27
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:11
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:14
أذان العشاء 07:34
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:05
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:24
أذان المغرب 06:08
أذان العشاء 07:28
مواقيت الصلاة في قنا
أذان الفجر 04:07
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 03:25
أذان المغرب 06:00
أذان العشاء 07:16
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 04:11
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:20
أذان المغرب 06:05
أذان العشاء 07:20