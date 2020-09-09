مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:07

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:24

أذان المغرب 06:08

أذان العشاء 07:27

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:11

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:14

أذان العشاء 07:34

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:05

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:24

أذان المغرب 06:08

أذان العشاء 07:28

مواقيت الصلاة في قنا

أذان الفجر 04:07

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:25

أذان المغرب 06:00

أذان العشاء 07:16

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 04:11

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:05

أذان العشاء 07:20