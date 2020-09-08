مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:12 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:07
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:25
أذان المغرب 06:09
أذان العشاء 07:28
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:10
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:31
أذان المغرب 06:15
أذان العشاء 07:35
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:05
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:24
أذان المغرب 06:09
أذان العشاء 07:28
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:07
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 03:27
أذان المغرب 06:12
أذان العشاء 07:32
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 04:10
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:21
أذان المغرب 06:06
أذان العشاء 07:22