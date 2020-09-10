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رائد فضاء مصري بألمانيا يكشف تفاصيل مشروعه لمكافحة "السيانوبكتيريا"

كتب:

شريف سليمان
08:21 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
العالم المصري أحمد فريد

العالم المصري أحمد فريد

قال المهندس أحمد فريد العالم المصري والعربي الوحيد الذي يعمل في بغرفة التحكم في وكالة الفضاء الألمانية، إنه يحلم بأن يفيد البشرية من خلال عمله، وأن يعم السلام العام، مشيرًا إلى أنه يجري تدريبات لكي يصبح رائد فضاء.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع" الذي يعرض عبر شاشة "DMC": "أتدرب على الأقمار الصناعية المصغرة، التي تراقب البحيرات في أفريقيا، وجرى الكشف عن أن 6 ملايين أفريقي يعانون من السيانوبكتيريا وذلك بشكل سنوي".

وتابع: "أحلم أن أفيد مرضى هذه البكتيريا، إذ أنهم يعانون معها بسبب التعامل مع مياه البحيرات الراكدة، وهو ما أدى إلى وجود بعض حالات الوفاة، والنظام الذي أتدرب عليه هو نظام إنذار مبكر، لكي يتخذ الأهالي الموجودين قرب هذه البحيرات احتياطاتهم، قبل حدوث الفيضانات أو أي أزمة".

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