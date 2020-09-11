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حظك اليوم الجمعة 11-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على الأشخاص المقربين منه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في المعرفة والتطور والتعاون مع الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس والقمر داعمان ومن المحتمل أن يقودك ذلك؛ لتحقيق تواصل أفضل مع من تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

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