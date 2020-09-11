حظك اليوم الجمعة 11-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف برج القوس بالكرم الزائد الذي يصل إلى حد الإسراف، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للتخطيط ولتحقيق حلمك بالمستقبل وتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب بجرأة ولطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.