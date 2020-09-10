سيدة القطار: الوزير حول الكمسري للتحقيق لأنه أخطأ

قالت السيدة صفية، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة القطار"، إنها ترى أن الكمسري أخطأ في هذا الموقف، ولابد من اتخاذ أسلوب راقي في التعامل مع المواطنين، وأنه من الممكن أن يتعرض الجميع لمثل ذلك الموقف، "اعتبروا أبنك.. الجندي غلطان أنه مدفعش".

وأشارت خلال تصريحها الأول لـ"الوطن"، إلى أنه لو تفاعل بشكل جيد مع هذا الموقف، لوقف له الجميع احترامًا، موضحة أن الجندي صمم على دفع الفلوس، احترامًا لنفسه وتقديرًا لكرامته، وأن هذا الموقف حدث في قطار الساعة السادسة و10 دقائق، يجب أن نفعل الخير ليأتي لنا بعد ذلك.

وأضافت أن تحويل وزير النقل للكمسري للتحقيق، لأنه يرى في هذا الموقف خطأ وغير صحيح، "لو شايفة عمل حاجة صح مكانش حوله للتحقيق.. دي مش مشكلة"، موضحة أنها تصرفت مع هذا الموقف كأم، حيث إنها كانت تسافر لحضور فرح ابن شقيقتها في المنوفية.