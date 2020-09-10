تنسيق 2020.. بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة عقب نتيجة تقليل الاغتراب

كشفت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن أنه سيتم فتح باب التسجيل الإلكترونى تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بعد 16 سبتمبر، عقب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب بحد أدنى 50% للشعبتين العلمى والأدبى، لـ86165 طالباً وطالبة، والتي ستنطلق للمرحلتين الأولى والثانية غداً وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، أسفرت على قبول 246 ألفاً و727 طالباً بالجامعات منهم 189 ألفاً، و704 من الشعب العلمية، و57 ألفاً و23 من الأدبية، ليقف الحد الأدنى عند 92.92%‏ للهندسة و92.6% للتخطيط العمرانى، و89% للحاسبات، و87.4%‏ للاقتصاد والعلوم السياسية، و93.2%‏ للتطبيقية، و85.24% للتمريض، و85% للألسن، مؤكداً توافر أماكن خالية بهندستَى زويل والمصرية اليابانية، والحد الأدنى لن يقل عن80%.

ويقف الحد الأدنى للمرحلة عند 398.5 درجة بنسبة 97.2٪ لكليات الطب البيطرى، و349.5 درجة بنسبة 85.24٪ للتمريض، و381 درجة بنسبة 92.92٪‏ للهندسة، و380 درجة بنسبة 92.6٪ للتخطيط العمرانى، و358.5 درجة بنسبة 87.4٪‏ للاقتصاد والعلوم السياسية رياضة جامعة بنى سويف، و365 درجة بنسبة 89٪‏ للحاسبات والمعلومات «رياضة» جامعة سوهاج، 393.5 درجة بنسبة 95.9٪ للحاسبات والمعلومات علوم، و348.5 درجة بنسبة 85٪ لكليات الألسن، و373 درجة بنسبة 90.9٪، لكليات الآثار، 317.5 درجة بنسبة 77.4٪ لكليات الإعلام «رياضة» بجامعة بنى سويف، و382.5 درجة بنسبة 93.2٪ للفنون التطبيقية، و330 درجة بنسبة 80.4٪ بالفنون الجميلة «عمارة».

أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمي بالحقوق و التربية و الآداب و السياحة

وتابعت الوزارة، أن «هناك أماكن فارغة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثالثة بكليات (الحقوق، التربية النوعية، التربية الرياضية، الآداب، السياحة، الخدمة الاجتماعية)، وللشعبة الأدبية أماكن شاغرة بكليات (الخدمة الاجتماعية، التربية الرياضية)»، موضحاً أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأعمال تنسيق المرحلة الثانية 2020 بلغ 249713 طالباً وطالبة، فيما تخلّف عن التقديم لهذه المرحلة 4799 طالباً، مضيفاً أن 2986 طالباً استنفدوا رغباتهم فى المرحلة.

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضى أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ«العلمى»، بـ194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بـ60 ألفاً و64 طالباً، بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.