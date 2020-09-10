بدء تنسيق المرحلة الثالثة عقب انتهاء تقليل الاغتراب

قال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المرحلة الثالثة للتنسيق وتنسيق طلاب الدبلومات الفنية، تنطلق عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، مشيرا إلى أنّ هناك مرحلة تقليل اغتراب لطلاب الرحلة الثالثة والدبلومات الفنية، بعد الانتهاء من تسجيل رغباتهم وإعلان نتيجتها.

وأضاف المشرف العام على قطاع التنسيق، أنّ المجلس قرر فتح باب التسجيل وسحب ملفات الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بدءا من 15 سبتمبر الحالي، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق بجامعة عين شمس، موضحا أنّ المكتب أنهى جميع الاستعدادات المتعلقة باستقبال طلاب الشهادات.

التعليم العالي: انطلاق تنسيق الشهادات المعادلة 15 سبتمبر

وانطلقت الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

وحذّر السيد عطا، المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات تنسيق 2020، من الكيانات والمؤسسات الوهمية التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية المختلفة.

وناشد عطا، الطلاب بالاطلاع على المؤسسات التعليمية المعتمدة، عبر القنوات الرسمية للوزارة، سواء كانت منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الجامعات الإلكترونية.

وأكد السيد عطا، لـ"الوطن"، أنّ هناك أكثر من وسيلة تواصل للوزارة عبر قنواتها الرسمية، يمكن للطلاب التعامل من خلالها للاستفسار عن الأماكن المعتمدة والموثقة من قبل الوزارة والمجلس الأعلى، مناشدا الطلاب عدم الانسياق خلف مروجي الدعاية والإعلانات للمؤسسات الوهمية.