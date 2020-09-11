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حظك اليوم الجمعة 11-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
برج الدلو

برج الدلو

يتصف مولود برج الدلو بتقلب المزاج، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، كما أنه يتمسك بوجهة نظره وتعد هذه الصفات من أبرز عيوبه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك نشاطا ويدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تبدو اليوم مستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية، وتوازن جيدا بين حياتك العاطفية والعائلية.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

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