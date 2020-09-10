غدًا.. بدء توقيع الكشف الطبي علي راغبي الترشح للنواب في الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء توقيع الكشف الطبي لراغبي الترشح لمجلس النواب بدءًا من غدا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وقال مكي، في تصريح صحفي، اليوم، إنه جرى تحديد 5 مستشفيات لتوقيع الكشف وهي "المنصوره الدولي، والسنبلاوين، ودكرنس، وبلقاس، وميت غمر" وأضاف أن على راغبي الترشح الدخول لموقع الوزارة لتسجيل البيانات الخاصة به إلكترونيًا http://elections.mohp.gov.eg/ ثم التوجه لمواقع الكشف.

وأشار إلي أن الكشف عباره عن فحص للصحة العامة بالإضافة لكشف نفسي وتحاليل وسيكون هناك تحليل للمخدرات والمسكرات بالمعمل المشترك بالمنصورة وقيمة الكشف 2850 جنيهًا.

يذكر أن القانون الجديد قسم محافظة الدقهلية إلي 10 دوائر فردية وتضم 21 مقعدًا انتخابيًا، مقعدين للدائرة الأولي ومقرها قسم أول المنصورة ومكوناتها الإدارية قسما أول المنصورة وثان المنصورة، ومقعدين للدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة ومكوناتها، ومقعدين للدائرة الثالثة مقرها مركز بلقاس، ومقعدين للدائرة الرابعة مقرها مركز طلخا ومكوناتها، و3 مقاعد للدائرة الخامسة ومقرها مركز دكرنسـ ومقعدين للدائرة السادسة مقرها مركز منية النصر ومكوناتها مراكز منية النصر – ميت سلسيل – الجمالية قسم الكردي.

ومقعدين للدائرة السابعة ومقرها قسم المنزلة وتضم مكوناتها مركزا المنزلة – المطرية قسم المنزلة.

ومقعدين الدائرة الثامنة ومقرها مركز ميت غمر لتضم في مكوناتها مركز ميت غمر قسم : ميت غمر.

ومقعدين للدائرة التاسعة خصص لها مقعدين ومقرها مركز أجا ومكوناتها مركز أجا،

ومقعدين للدائرة العاشرة ومقرها مركز السنبلاوين مكوناتها مركزا : السنبلاوين – تمي الأمديد.