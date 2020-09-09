"صحة المنيا" توقع الكشف الطبي على 1187 مواطنا بقرى ملوي

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة بالمحافظة في تنظيم القوافل الطبية والعلاجية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى التابعة للمحافظة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة"، لإجراء الفحوصات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطن.

وقال دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 1187 حالة خلال القافلة التي جرى إطلاقها لتقديم كل الخدمات الطبية بقرية قصر هور التابعة لمركز ملوي، خلال يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، حيث تم تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية بالمجان.

وأضاف أن القافلة شملت جميع التخصصات، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 202 حالة جراحة، و322 حالة أطفال، و109 حالة جلدية، و204 باطنة، و97 قلب، و93 أسنان، و120 نساء، و40 حالة تنظيم اسرة، بالإضافة إلى إجراء 111 تحاليل مختلفة، وعمل 58 حالة موجات صوتية و4 حالة أشعة سينية.