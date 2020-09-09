19 سبتمبر بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة طنطا

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، عن بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2020/2021 لجميع الكليات اعتبارا من يوم السبت الموافق 19 سبتمبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر المقبل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه وفقا للجدول الزمني للكشف الطبي، تم تخصيص يوم 19 سبتمبر لكليتي الطب والصيدلة "بنات" ويوم 20 سبتمبر للبنين، وتخصيص يوم 21 سبتمبر لكليتي طب الأسنان والهندسة للبنات ويوم 22 سبتمبر للبنين، كما تم تخصيص يوم 23 سبتمبر لكليتي الحاسبات والمعلومات والتمريض والمعهد الفني للتمريض "بنات" ويوم 24 سبتمبر للبنين.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أنه من المقرر أن يتم إجراء الكشف الطبي لكليات الزراعة والعلوم والتربية النوعية يوم 26 سبتمبر "بنات" ويوم 27 سبتمبر للبنين، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يومي 28 و 29 سبتمبر لطالبات كلية التربية وتخصيص يوم 30 سبتمبر للبنين، ويومي 1 و 3 اكتوبر لكلية التجارة للانتظام والانتساب الموجه "بنين" ويوم 4 أكتوبر للبنات، ويومي 5 و 7 أكتوبر لكلية الآداب للانتظام والانتساب الموجه"بنات" ويوم 8 أكتوبر للبنين، ويومي 10-11 أكتوبر لكلية الحقوق للانتظام والانتساب "بنين" ويوم 12 أكتوبر للبنات.

وأشار الدكتور الرفاعي مبارك، إلى أنه تم تخصيص الفترة من 13-15 أكتوبر لتخلفات جميع الكليات، مؤكدا أنه تم توجيه القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة والأمان للطلاب مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المشددة لضمان سلامتهم.