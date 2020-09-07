حملة مجانية لتوقيع الكشف الطبي على "سيدات عيون موسى"

دشنت الإدارة الصحية بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، حملة، اليوم، للكشف الطبي على السيدات بمنطقة عيون موسى، وضمن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى تشكيل فريق طبي للقيام بالفحص الطبي الشامل للسيدات بمنطقة عيون موسى، للكشف المبكر عن أورام سرطان الثدي والفحص الطبي عن الأمراض غير السارية "ضغط ، سكر، سمنه"، وتقديم العلاج اللازم بالمجان.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الفريق الطبي، حرص على توعية الفتيات والسيدات من سن ١٨ عامًا فما فوق، بسبل الوقاية من كافه الأمراض، إضافة إلى تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال " حقن السولك".

وأوضح أن الفريق الطبي يتكون من عناصر نسائية (طبيبات، ممرضات، رائدات ريفيات)، نظرًا لطبيعة المنطقة، ومراعاة عادات وتقاليد القبائل البدوية .