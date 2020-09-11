خادمة تعترف بسرقة شقة مخدومها في النزهة: "كنت مزنوقة"

"كنت مزنوقة فى قرشين، والحال ضاق بيا وكنت محتاجة فلوس"، هكذا أدلت خادمة فى اعترافات تفصيلية ملابسات سرقتها للشقة التي تعمل بها في النزهة وكيفية تخطيطها لسرقة المصوغات الذهبية، وكيف باعتها لدى صاحب محل مصوغات ذهبية بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وأضافت المتهمة فى محضر التحقيق عقب ضبطها بمعرفة ضباط مباحث، أنها تعمل خادمة لدى رجل ثرى فى منطقة النزهة منذ عدة أشهر، وكانت تحصل على مرتب 2000 جنيه شهريا، لكنه لم يكن يكفيها ولم يكن يفى بمتطلباتها، فحاولت البحث عن عمل آخر بلا جدوى.

وأوضحت المتهمة، أن صاحب الشقة كان يستأمنها على أمواله ومصوغات زوجته التى يحتفظ بها فى الشقة، وعندما ضاق الحال بها قامت بسرقة المصوغات الذهبية ثم توجهت إلى صاحب محل مصوغات ذهبية بعين شمس سبق، وأن اتفقت معه وباعت له الذهب.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

كشفت المعاينة سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (إحدى السيدات تعمل لدى المجنى عليه - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، مستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه.

وتم بإرشادها ضبط المسروقات لدى عميلها "سيئ النية" (صاحب محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس - ومقيم بذات العنوان) وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

تمت إحالة المتهمة للنيابة العامة التى أقرت بتفاصيل ارتكاب الجريمة فقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.