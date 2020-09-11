"كان مزاجى وحش".. مسجل خطر يعترف بتفاصيل تعرية فني كمبيوتر في الشارع

"كنت بهزر بس قلبت جد" بهذه الكلمات برر مسجل خطر فى منطقة بولاق الدكرور قيامه بالتنمر على فني كمبيوتر وسط الشارع من خلال تمزيق ملابسه والسخرية منه أمام المارة.

واعترف المتهم قائلا: "كنت ماشي في الشارع وكان مزاجى وحش"، وأثناء ذلك اصطدم به المجنى عليه بدون قصد: "قلت افش غليلى فيه"، وبالفعل أمسك به وقام بضربه فى الشارع أمام المارة.

وأضاف المتهم فى محضر التحقيق، إن المجنى عليه حاول الدفاع عن نفسه فأوسعه ضربا ثم مزق ملابسه حتى عراه بالكامل وظل يسخر منه بألفاظ نابية أمام المواطنين، ثم انصرف من مكان الواقعة.

وكشفت التحريات أن المتابعة الأمنية رصدت تداول منشور وبعض الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن تضرر مواطن من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة البلطجة والتنمر ضده والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

وذكرت التحريات أنه بالبحث تم تحديد المجنى عليه (فنى كمبيوترو مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وباستدعائه قرر حدوث مشادة كلامية بينه وبين عاطل ومقيم بذات الشارع سكنه، سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات ، قتل"، بسبب اصطدامه به حال سيرهما بالشارع سكنهما.

وأكدت التحريات قيام المسجل خطر بالتنمر ضد فني كمبيوتر والتعدى عليه بالضرب وتمزيق ملابسه دون حدوث إصابته، وأنه قام بإحداث إصابته بنفسه بقصد تعظيم جرم المشكو فى حقه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأنكر قيامه بإحداث إصابة في المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.