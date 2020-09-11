رئيس نقابة "السكة الحديد" يكشف أسباب اختلاف عقوبة المحصل عن رئيس القطار

أكد عبدالفتاح فكري، رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد، أن العقوبات التى تم توقيعها على كلا من عادل فاروق عبدالهادي، رئيس قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة، وعادل صلاح عبدالمنعم، مشرف القطار، طبقا للائحة الجزاءات بالسكة الحديد، مشيرا إلى أن تعامل العاملين مع أحد الركاب جندي مجند بالقوات المسلحة تصرف فردي، موضحا أن هذه العقوبات تقديرية من قبل لجنة الشؤون القانونية بالسكة الحديد، وأن تدخل سيدة القطار منع حدوث كارثة.

فكري: تدخل سيدة القطار منع حدوث كارثة

وقال فكري، لـ"الوطن"، إن عقوبة رئيس القطار اختلفت عن عقوبة مشرف القطار، لأن رئيس القطار كان بإمكانه وقف كل المهازل التي حدثت، ولكن التعامل مع الراكب بتجاوز كان له ردة فعل كبيرة، موضحا أن رئيس القطار عوقب على التجاوز والتنمر، ومشرف القطار عوقب بسبب تجاوزه ضد المجند، مؤكدا أنه تم التنبيه على جميع العاملين بالسكة الحديد بمعاملة جميع الركاب معاملة حسنة وعدم التجاوز فى حقهما.

كانت الواقعة بدأت عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف الفيديو أن مجند كان يستقل قطار 948 المنصورة/القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه ومن كماماته ومن زيه العسكري وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت سيدة وقامت بدفع ثمن تذكرة المجند.

وتقدمت وزارة النقل، صباح اليوم، باعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" يوم 9 سبتمبر 2020، عن تجاوز كمسارية قطار في حق كسري مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

وزير النقل: كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ جميع العاملين بوزارة النقل وقطاعتها يعملون لخدمة المواطن المصري، معبرًا عن رفضه التجاوز من قبل العاملين للجمهور، قائلاً: "كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، ولا تهاون مع أي مخطئ".

كما كشفت صفية إبراهيم التي ظهرت في الفيديو الخاص بتجاوز كمسارية قطار المنصورة في حق مجند بالقوات المسلحة الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى عن كواليس الواقعة.

وأكدت السيدة، لـ"لوطن"، أنها كانت متجه إلى مركز بركة السبع لحضور فرح أبن أختها، قائلة: "اللى عملته لا يستحق التكريم وأى حد مكانى كان هيعمل كده.. أنا عملت اللى كان لازم يتعمل وشعرت بأن هذا المجند ابنى".