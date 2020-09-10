محمد جمعة عن واقعة "سيدة القطار": "أخونا زعل ابننا وأمنا حلت المشكلة"

علق الفنان محمد جمعة، على واقعة سيدة القطار التي لاقت تداولًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".

ونشر "جمعة" صورة لـ"سيدة القطار"، وعلق عليها قائلاً: "أخونا زعل ابننا.. وأمنا حلت المشكلة.. الخونة يمتنعون عن الكلام.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد أنَّه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنَّ ما حدث في قطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام.

وذكر أنَّه تمّ تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري وتمّ وقفهما عن العمل.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ جميع العاملين بوزارة النقل وقطاعاتها يعملون لخدمة المواطن المصري، معبرًا عن رفضه التجاوز من قبل العاملين للجمهور، قائلاً: "كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، ولا تهاون مع أي مخطئ".