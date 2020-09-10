وزير النقل عن سيدة القطار: "هروح لبيتها وأشكرها.. دي أختي ومرات أخويا"

قدم اللواء كامل الوزير، وزير النقل، الشكر لـ"سيدة القطار"، عما قامت به تجاه المجند بالقطار: "أنا هروحلها لحد بيتها وأشكرها، دي أختي ومرات أخويا، وهما دول المصريات المحترمات الأصيلات".

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن السيدة لم تقبل أن يهان شخص مثل ابنها: "هي فاكرة أنه مش معاه فلوس، أو مش عايز يطلع فلوس، هو معاه فلوس، لكنه عارف أنه مدفوع تذكرته مقدما".

وأوضح أن ذلك أقل مما تستحق، ويكفي أن كل المصريين احتفلوا بها وشكروها عما قامت به: "متشكرين يا أمنا ويا أختنا، انتي عملتي حاجة معملهاش الراجل اللي كان واقف جنبك، وده كلام لا يخرج من راجل".

وأكد أنه سيعمل جاهدا على تكرار ذلك الأمر مرة أخرى، وتم عقد اجتماع موسع مع رئيس السكة الحديد وكل القيادات، وأكد خلال الاجتماع على تطهير وتطوير أنفسهم للارتقاء بالعنصر البشري: "مفيش مكان بينا إلا للشرفاء".