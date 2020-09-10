حملة موسعة لإزالة الإشغالات بوسط الإسكندرية

شن حي وسط بالإسكندرية، حملة، اليوم، لفرض الإنضباط والتصدي لظاهرة الإشغالات والتعديات، تنفيذًا لتعليمات المحافظ اللواء محمد الشريف، بإتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع.

واسفرت الحملة عن رفع الإشغالات والتعديات بشوارع "عبد القادر الغرياني، أسفل كوبري محرم بك، الرصافة، سوق الفراخ، مسجد العطارين، واسماعيل مهنا، كلية الطب، السلطان حسين".

تمت الحملة بناءًا علي توجيهات اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، وتم خلالها رفع عددًا كبيرًا من الإشغالات والتعديات، وجاري متابعة الحملات للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع وفرض الإنضباط.