تعرّف على كليات الإسكندرية المقرر نقلها للحرم الجامعي الجديد

تستعد ٣ كليات للانتقال بكامل طاقتها إلى الحرم الجامعي الجديد لجامعة الإسكندرية بمنطقة أبيس شرقاً، بعد الإنتهاء من أعمال البناء الخاصة بالمباني وتجهيز القاعات الخاصة بالعملية الدراسية.

ويبدأ طلاب كليات التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة والفنون الجميلة العام الدراسي الجديد في حرج الجامعة بأبيس، على أن يتم الإنتقال الجزئى لكليتى الحقوق والتجارة إلى الحرم الجديد، بهدف تخفيف التكدس الطلابى بمجمع العلوم الإنسانية وتهيئة مكان أفضل للطلاب يلبى الاحتياجات التعليمية المتطورة.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم تصميم مبانى الحرم الجامعى الجديد بطراز معماري وهندسى مميز يليق بإسم جامعة الإسكندرية، وصمم الحرم ليستوعب 90 ألف طالب بهدف تقليل الكثافات الكبيرة بكليات الجامعة المختلفة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تستوعب 200 ألف طالب بالجامعة بمرحلة البكالوريوس والليسانس.

وأكد ان المرحلة الثانية للحرم الجامعة الجديد إنشاء كليات التمريض والصيدلة وطب الأسنان، والكلية الطبية التكنولوجية، بالإضافة إلى مجمع الخدمات الطبية والذى سوف يضم عيادات خارجية ومستشفى اليوم الواحد، وذلك لتقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة المحيطة.