"كانت هتتباع".. إنقاذ السلحفاة "كوفيد 95" وإطلاقها في البحر بالإسكندرية

أطلق فريق إسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية السلحفاة التى سماها "كوفيد 95"، في البحر، والتى تم إنقاذها بعد عرضها للبيع فى إحدى الأسواق بالإسكندرية منذ 3 أيام.

وقالت مي جواد حمادة، مسؤول فريق إنقاذ الحيوانات، إن أعضاء الفريق عندما علموا بوجود سلحفاة تباع في السوق تم الذهاب إلى السوق وبعد فصال مرير تم شراء السلحفاة من البائع، وإطلاقها بعد التأكد من صحتها وحيويتها وإزالة الطفيليات السلحفاة من نوع لوجرهيد في حالة صحية ممتازة.

وأضافت أن أحد أعضاء الفريق عامر محمود أصيب بكدمات وجروح أثناء نقل السلحفاة.

وأكدت أن أحد كافيهات كازينو الشاطبي ومديرها محمد رمزي وافق على استقبال الفريق للمرة الثانية لإطلاق سلاحف، بالإضافة إلى أنها كانت فرصة لنشر الوعي بين المرتادين الذين تجمهروا لمشاهدة الإطلاق والتقاط الصور وكان لديهم العديد من الاستفسارات وقام أعضاء الفريق بالإجابة عليها.