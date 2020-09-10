نجل رياض السنباطي: أم كلثوم كانت تيجي تحت البيت مايرضاش يقابلها

قال الكابتن طيار محمد السنباطي، نجل الموسيقار الراحل رياض السنباطي، إن والده الراحل رياض السنباطي، كان طيبا ومتواضعا ومهذبا لأقصي الحدود، وبالرغم من ذلك كان يتميز بشخصية قوية وحادة، حيث كان يتعامل مع أمراء وملوك وكوكب الشرق أم كلثوم.

وأضاف "السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن والده كان سريع الغضب، كما كان مثاليا وطيبا للغاية، حيث كان دائما ما يغضب في البروفات عندما لا يحفظ أي من المطربين ألحانه، موضحًا أن الفرق الموسيقية كانت دائمًا "مرعوبة" منه، لمعرفتهم أن لديه حرصًا شديدًا على عمله، وضرورة خروجه في أبهي حلة له.

وأكد أنه اختلف مع الفنانة أم كلثوم في إحدى المرات، بسبب خلاف مادي، وقالت له "خلاص يا رياض"، ليرد عليها بقوله: "طيب يا أم كلثوم": "وعنها يا بيه، تتصل بالتليفون ومايردش عليها، تجيله بالعربية بتاعتها لمصر الجديدة، ومايخرجش يقابلها".