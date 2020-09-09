سوسن بدر: تجارب الحياة كشفت لي ناس على حقيقتها

قالت الفنانة سوسن بدر إنها وبعد وصولها إلى سن معينة قررت أن تقوم بما يحلو لها طالما لا تؤذي بتلك التصرفات أي شخص، وهي مرحلة نضج بعد مرورها بالتجارب وتراكم الخبرات التي مرت بها طوال حياتها.

وأضافت "بدر"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيده شيحة، أن التجارب والفترات الصعبة التي مرت بها أكسبتها الأصدقاء الحقيقيين كما أظهرت آخرين على حقيقتهم، موضحة أنها لم تندم على أي خطوة حدثت لها من قبل، وتتقبل نفسها بما فيها وبدون أي تغيير.

وأكدت أن وحيد حامد من أهم الكتاب في مصر، وهو ما جسَّد عمل فيلم "احكي يا شهر زاد" والذي ظهرت فيه مع الفنان الراحل حسين الإمام، مشيرة إلى أنها لم تستطع وطاقم عملها التعامل مع موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بينما نجحت في خوض تجربتها الجديدة على موقع "إنستجرام": "بدرجة كبيرة أنا اللي برد على الجمهور اللي بيبعتلي، والفريق مسؤول عن الصور".

وتابعت: "انتقادات الفيديو اللي نزلته عن الطبطبة، مالها الطبطبة، مين اللي مش محتاج للطبطبة، وأنا دائما بيجيلي الطبطبة من ناس كتير، والانتقادات مش وحشة، بس فيه فرق بين الانتقاد وتعمد الإهانة والكلمة القاسية، وده جديد على طبيعة الشخصية المصرية".