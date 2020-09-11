كشف طبي مجاني لاعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودي، يومًا طبيًا مجانيًا، اليوم الخميس، للكشف على المهندسين وأسرهم فى عدد من التخصصات الطبية بمقر النادى بمنطقة "سابا باشا".

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين، إن فاعليات اليوم الطبى بدأت في الخامسة مساء واستمرت حتى الثامنة مساءً، موضحا أنها شملت جميع الأعضاء ولم تقتصر على مشتركي مشروع العلاج فقط.

وأضاف أن الكشف فى تخصصات عيادة البطن، عيادة عظام، قياس ضغط الدم، قياس معدل السكر بالدم، قياس نسبة الأكسجين بالدم ، قياس معدل ضربات القلب.

وأكد أن نقابة المهندسين حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة لاعضاءها والكشف المجانى للاطمئنان على صحة المهندسين وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعى خلال الكشف.