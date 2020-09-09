نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح أبوابها لإنهاء إجراءات ملف التصالح

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية، فتح أبوابها طوال أيام الاسبوع بدءًا من السبت القادم، لاستقبال المهندسين الاستشاريين لإنهاء ملفات وتقارير السلامة الإنشائية الخاصة بإجراءات التصالح على مخالفات البناء.

وقال الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، إن النقابة ستفتح أبوابها لاستقبال المهندسين الاستشاريين فى إطار دور النقابة لدعم الدولة فى ملف التصالح، وحرصها على دعم القرارات الصادرة بشأن قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة من مجلس الوزراء بتاريخ 30 سبتمبر الجاري.

وأكد المهندس السيد حسن، رئيس لجنة ممارسة ومزاولة المهنة بالنقابة، أن النقابة ستستقبل المهندسين الاستشاريين لإنهاء ملفات وتقارير السلامة الإنشائية طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، وذلك تيسيرا على المهندسين لسرعة نهو ملفاتهم وتقاريرهم بصورة سريعة تواكب قرارات الدولة.

واضاف أن هذا الإجراء يأتي فى إطار دور نقابة المهندسين الوطني لدعم الدولة فى ملف قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 وتسهيلًا على المهندسين وخدمتهم فى هذا الملف.