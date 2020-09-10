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فؤاد عودة: نعيش الآن المرحلة الثالثة من الموجة الأولى لكورونا

كتب:

شريف سليمان
09:29 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
الدكتور فؤاد عودة

الدكتور فؤاد عودة

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الموجة الأولى من فيروس كورونا "كوفيد 19" تقسم لثلاث مراحل، حيث إننا نعيش الآن المرحلة الثالثة من الموجة.

وأكد "عودة"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "آخر الأسبوع"، عبر فضائية "صدى البلد"، أنها تختلف عن باقي المراحل في أعداد الإصابات وكيفيتها، حيث إن اليوم الدول الأوروبية تحصل حصيلة كبيرة من أعداد الإصابات بكورونا، موضحًا أن نسبة الشباب من هذه الإصابات كبيرة جدًا، ومتوسط عمر المصابين في إيطاليا خلال هذه الفترة 29 سنة، وفي أوروبا 35 سنة وفي العالم 42 سنة.

وأشار إلى أن المرحة الأولى من الموجة الأولى للفيروس كان متوسط أعمار المصابين بها 65 سنة، والإصابات ضربت الكثير من المسنين الذي يعانون من أمراض مزمنة، وأعداد الوفيات في هذه المرحلة كبير جدًا ومنهم العاملون في القطاع الطبي على مستوى العالم.

وأضاف أن المرحلة الثالثة من الموجة الأولى من فيروس كورونا تشهد أعداد وفيات أقل من المراحل السابقة، بالإضافة إلى أن أعداد المتواجدين في المستشفيات في انخفاض كبير والكثير من الحالات لا تحتاج أجهزة تنفس صناعي.

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