فؤاد عودة: مساعي الوصول للقاح كورونا تحولت إلى سباق سياسي

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا تحول إلى سباق سياسي بدلًا من كونه سباق طبي، لافتًا إلى أن إيطاليا ستجري تجارب على الأشخاص في أغسطس المقبل.

وأضاف "عودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك 4 لقاحات فقط اجتازت المرحلة الثالثة وهي التجارب على الأشخاص، لافتا إلى أن تلك اللقاحات في أوكسفورد والولايات المتحدة والصين وروسيا، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في إيجاد لقاح سريع لكورونا قبل الانتخابات الرئاسية لزيادة شعبيته.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية إلى أن 85% من الإصابات جراء فيروس كورونا في العالم تتواجد في 10 دول فقط، كما أن عدد الإصابات في العالم زاد مؤخرًا بسبب تسجيل إصابات بشكل مرتفع في أوروبا ولا سيما في إيطاليا بعد فتح الحدود بين الدول، لافتا إلى أن 80% من الإصابات في إيطاليا قادمين من الخارج.