ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة السيارات

نجحت أجهزة الأمن في القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات.

تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابات المختصة التحقيق ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارة تابعة للشركة عمله حال توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة (تاكسي أجرة)، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص (مالك السيارة التاكسي – عاطلان – سائق) لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة واعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "قطع غيار"، كما أرشد المتهمون عن صاحب مخزن "سيئ النية" له معلومات جنائية ومقيم بالقليوبية، أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها، وتم بإرشاده ضبط (3) سيارات مقطعة أجزاء داخل المخزن ملكه.