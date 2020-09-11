قطع المياه عن مدينة سوهاج مساء الجمعة للصيانة

أعلن اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن انقطاع المياه بحي غرب وشرق المدينة، في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة مساء يوم الجمعة الموافق ١١ سبتمبر الجاري، وحتى السادسة من صباح يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ولمدة ٦ ساعات.

وقال رئيس الشركة، في تصريح صحفي اليوم، إن سبب قطع المياه هو القيام بأعمال الصيانة وتغيير محابس خط طرد الصرف الصحى بميدان العروبة، وأهاب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.