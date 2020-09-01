"مياه سوهاج" تتيح تسجيل قراءات عدادات المياه عبر "قراءتي"

قال اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه في إطار الحرص على التحول الإلكتروني بدأت الشركة في تفعيل تطبيق الهاتف المحمول قراءتي لتسجيل قراءة عداد المياه في الفترة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وأوضح رئيس "مياه سوهاج"، أن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلي والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وأن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد.

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إطلاق التشغيل التجريبي للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.