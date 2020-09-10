سيدة القطار: "قلبي وجعني على الجندي علشان كده تدخلت"

قالت السيدة صفية أبو العزم، المعروفة إعلاميًا بسيدة القطار، إن رد فعلها، جاء بعد تصرف الكمسري الخاطئ، وأنه صاحب حق، لكنه لم يطلبه بطريقة صحيحة.

وأوضحت "صفية"، خلال مداخلة عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يستغل سلطته على الضعيف، مؤكدة أنها تدخلت بعد أن حدثت مشكلة كبيرة بين الكمسري والمجند، وتسبب في ارتفاع الصوت من قبل الكمسري.

وأشارت إلى أن أسلوب التعامل عنوان الشخص، متابعة: "قلبي وجعني على اللي حصل من الكمسري تجاه المجند"، حيث إنها تحركت لنصرة الجندي، كأم لها أبناء من نفس سنه.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، تقدمت بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة"، التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

القوات المسلحة: موقف "سيدة القطار" يعبر عن أصالة المرأة المصرية ذات القلب المعطاء والإنساني، وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكل مؤسسات الدولة، مشددة على أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وعبّرت القوات المسلحة، في بيان أصدَرته اليوم، عن تقديرها للإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبَل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.