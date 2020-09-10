وفاء عامر تطالب بمنح "سيدة القطار" لقب الأم المثالية

قالت السيدة صفية أبو العزم صاحبة واقعة القطار الشهيرة، إنها بكت بسبب واقعة إهانة مجند تابع للقوات المسلحة، مشيرةً إلى أن أسلوب تحدث الكمسري مع العسكري "تعبتها نفسيًا".

وأضافت "أبو العزم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور"، أنها فوجئت بردود الأفعال حول الحادث، حيث تحدث إليها وزير الدفاع ورئاسة الجمهورية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وتابعت "سيدة القطار": "تخيلت ابني بيتهان، وأنا مسمحش إن أي حد في ولادي يتهان وعشان كده اتدخلت، وولادي فرحانين عشان أمهم شهرتهم"، مشيرةً إلى أن المجند يتمتع بأخلاقه، حيث أنه كان يصر على مغادرة القطار، لكنه احترم كلامها عندما طلبت منه البقاء في مكانه.

وأجرت الفنانة وفاء عامر، مداخلة هاتفية بالبرنامج، أشادت خلاله بالسيدة صفية أبو العزم، وقالت لها: "هي النجمة النهاردة، تسلم الأرض اللي شالت رجلك، وتسلم البطن اللي شالتك".

وأكدت، أن ما فعلته "سيدة القطار"، ليس جديدًا على المرأة المصرية، وأن ما قامت به يدل على "جدعنة ولاد البلد"، التي تتمتع بها، مقترحة أن يجرى منحها لقب الأم المثالية عن هذا العام.

وطالبت الفنانة وفاء عامر، بعمل كارنيهات يستطيع بموجبها مجند القوات المسلحة استقلال القطارات بالمجان.