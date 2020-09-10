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"سيدة القطار" تبكي على الهواء بسبب كلمات زوجها المؤثرة

كتب:

شريف سليمان
09:28 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
سيدة القطار

سيدة القطار

أعرب محمد أبوصايمة زوج السيدة صفية أبوالعزم صاحبة واقعة القطار الشهيرة، بفخره بما فعلته، وردود الفعل الواسعة المصاحبة للواقعة.

وقال "أبوصايمة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "هي ست بيت وأستاذة وهي الضمير كله، اسألوا جيرانها عليها، وهي حب العمر كله".

وبكت الحاجة "صفية" على الهواء، تأثرًا بالكلمات الطيبة التي امتدحها زوجها بها، وواصل زوجها موضحًا أنه علم بما فعلته مع مجند القوات المسلحة من زملائه: "لما اتصلت قالت لي عملت حاجة لوجه الله لقيت الدنيا اتقلبت، والولاد كلموني عشان المواقع كانت عاوزة تتكلم معايا".

وتبادلت الحاجة صفية وزوجها الغزل على الهواء، إذ قالت: "أنا أعرفه من دقات قلبه، وهو كل حاجة في حياتي، وسيدي وتاج راسي، هو عندي بالدنيا واللي عليها، ولما عرف اللي عملته قال لي أصيلة يا أم أحمد".

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