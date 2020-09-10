منها احتساب عائد يومي.. 5 مزايا في حساب المعاش الذي يقدمه البريد
كتب:
حسن عثمان
11:58 م | الخميس 10 سبتمبر 2020
صرف المعاشات "ارشيفية"
قررت الهيئة القومية للبريد اعتباراً من اليوم إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح حساب المعاش.
وترصد "الوطن" في هذا القرير أبرز مزايا حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري.
1- يتم فتح الحساب مجانا وإعفاء جميع حسابات المعاشات من مصاريف فتح الحساب وذلك في اطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
2- سيتم رد هذه الرسوم لجميع المواطنين من أصحاب المعاشات الذين تقدموا بطلبات فتح الحساب ودفعوا الرسوم خلال الفترة الماضية واضافتها في حساباتهم حتي يتمكنوا من سحبها في أي وقت.
3- سهولة التعامل في جميع ماكينات الصراف الآلي والتسوق الإلكتروني ودفع الفواتير بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة".
4 - يتمتع الحساب بعائد يومي متغير يضاف يومياً على الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات.
5- يعتبر حساب جاري فضي في حالة عدم سحب المعاش يتم احتساب فائدة يومية على المبلغ تقدر بنحو 5.5%.