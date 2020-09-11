حسن شاكوش ينافس عمرو دياب وتامر حسني على يوتيوب

استطاع مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، أن ينافسا كبار المطربين في عدد المشاهدات عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وحقق مهرجان "هنعمل لغبطيتا"، الذي طرحه حسن شاكوش وعمر كمال، مؤخرا على "يوتيوب" 16مليون مشاهدة.

وينافس مهرجان "هنعمل لغبطيتا"، كليب النجم عمرو دياب والذي طرح منذ أسبوعين "اماكن السهر"، والذي حقق حتى الآن 10ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

وظهر عمرو دياب في الكليب بإطلالة صيفية وسط أجواء مبهجة، إضافة إلى ظهور خاص للنجمة دينا الشربيني، وتم تصوير الكليب بالكامل في الساحل الشمالي، في أجواء رفع معها جمهور عمرو دياب شعار "الصيف مايحلاش غير بمزيكا الهضبة".

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي، ومن إخراج أحمد النجار.

أما كليب "اختراع" لتامر حسني ومحمود العسيلي، حقق 16 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

أغنية "اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وسام عبدالمنعم، وتسجيل هيثم راضي.