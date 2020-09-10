عاجل.. الديوان الأميري الكويتي عن شائعة وفاة "الصباح": أخبار مغرضة

أعنلت وكالة الأنباء الكويتية في نبأ عاجل منذ قليل أن حالة أمير البلاد الشيخ صباح الجابر مستقرة، وذلك ردا وفق الوكالة على ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار عاریة عن الصحة عن حالة الأمير.

وأكد وزیر شؤون الدیوان الامیري الشیخ علي جراح الصباح بأن الدیوان الامیري على تواصل مستمر مع معالي الشیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئیس الحرس الوطني الذي طمأن الجمیع على صحة الأمير الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح وأن الحالة الصحی مستقرة ویتلقى العلاج المقرر.

ویھیب الدیوان الامیري بالجمیع تحري الدقة واستیفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير وأن لا یلتفت الى الاخبار المغرضة.