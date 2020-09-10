فيديو.. مرفق الكهرباء يوضح المفاهيم الخاطئة حول العدادات مسبقة الدفع

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، توضيحا لعدد من المفاهيم الخاطئة، حول العدادات مسبقة الدفع.

وتستعرض "الوطن" بالفيديو، أهم المعلومات حول العدادات مسبقة الدفع، طرق الشحن، طرق استخراج بدل فاقد، كارت الشحن، وفقا لما أوضحه مرفق الكهرباء، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

نصح الدكتور أحمد عبدالدايم، المشرف على خدمات العدادات الذكية، ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة، المستهلكين عند تركيب العداد في المرة الأولى، بضرورة التأكد من أن العداد مثبت بشكل سليم، الكارت يظهر علامة مقبول بعد اطلاق التيار، التأكد من الوقت والتاريخ، مشيرا إلى أهمية وضع كارت الشحن بالعداد، قبل التوجه لعملية الشحن مباشرة قدر المستطاع.

الإجراءات المتبعة عند استخراج كارت بدل فاقد للعدادات مسبقة الدفع

ـ في حالة صاحب العين أو العقار التوجه بالبطاقة، ودفع الرسوم المقررة، ويتم استخراج الكارت مباشرة.

ـ في حالة المستأجر يقوم بتحرير محضر يثبت به رقم العداد، مع تقديم صورة لعقد الايجار ساري المدة، صورة البطاقة الخاصة بالمستأجر، ويقوم بتوقيع اقرار قبل استخراج الكارت.