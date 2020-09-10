فصل الكهرباء عن مناطق بالمحلة غدا

أعلن المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، اليوم الخميس، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب المحلة، يوم السبت المقبل، من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطة.

وأشار رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إلى أن الأماكن التي سيجري قطع الكهرباء عنها خلال تلك المدة الزمنية بمدينة المحلة هي، شارع نعمان الأعصر، والمركز الطبي، و المخبز الألي، وطريق الجابرية، ومنطقة السكة الوسطى، وسوق اللبن، ومجلس المدينة، ومنطقة الزراعة، وطريق دمرو، وطريق ديرب، ومنطقة سيدي خلف، ومنطقة العيسوي، وشارع الحنفى، وشارع العباسي القديم، والمبرة، والسنترال او2، وحي أول المحلة، ومجمع الأحوال المدنية، ومنطقة زكريا، وشارع جلال الدين، وشارع المعهد الديني، وقسم ثالث المحلة، والمنطقة الصناعية، ومنطقة المنسوب، وبرهام، وأبودراع، وسوق الجملة، وعزبة خضر، وأبوزهرة، والقاضي، والإمام، ومنطقة إخوان خليل، والمنشية، وجسر الجمهورية، ومركز الكبد، ومستشفى الصدر، ومستشفى الحميات، وسعد زغلول، والجلاء، وبسيسة.

وأضاف أنه سيجري قطع الكهرباء عن خطوط الريف بمركز المحلة قرى، والدواخلية، ونمرة البصل، والسجاعية، وصفط تراب، وسندسيس، وعياش، وديرب هاشم، وبلقينا، والهياتم، والجابرية، والبنوان، وتنقية المياه 1و2، وسامول، والمعتمدية، ودنوشر، والعلو، وميت الليت هاشم، ومصانع صفط، ومصانع الهياتم، والعامرية.

كما أهاب رئيس القطاع، المواطنين بتدبير احتياجاتهم خلال فترة أعمال الصيانة.