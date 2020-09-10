سيدة القطار: كامل الوزير رد هيبة المجند وعاقب الكمسري ورئيس القطار

أشادت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، بالعقوبة الصادرة فى حق كمسري القطار، قائلة: "المهندس كامل الوزير رد هيبة المجند بعقاب من أهانوا الجندي"، مشددة على أنه رغم ما تعرض له الجندي، إلا أنه تحلى بضبط النفس، وردوده كانت تعكس مدى عظمة القوات المسلحة، في تربية أبنائها.

وأضافت صفية أبو العزم، خلال لقاء لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لم تنجح فى إقناع المجند بدفع ثمن التذكرة، وأصر هو على دفعها، موضحة أن الجندى تأثر بأسلوب الكمسري، وأصر على النزول من أجل تسليمه للشرطة العسكرية.

وتابعت: "لكني نجحت أنى أخليه فى القطار.. الحمد الله الواحد عمل خير ولقيه.. رغم أنه عسكري صغير إلا أنه له هيبة".

ولفتت "سيدة القطار"، إلى أنها أجهشت بالبكاء، عقب الموقف، وعندما شاهدها المجند، حاول تهدئتها، وتابعت: "هو قال لى أنتى بتعيطى ليه يا أمي وطيب خاطري".