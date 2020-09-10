الإبراشي: موقف "سيدة القطار" ليس عابرا وأصبح حديث مصر والعالم

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن موقف "سيدة القطار" صفية أبو العزم، من أحد جنود القوات المسلحة، شيئا مشرفا ومبعثا لتعليم القيم النبيلة والأخلاق السامية، مشددا على أن المرأة المصرية نموذج للتضحية والعطاء، بالإضافة إلى أنها ترى أمور لا يراها الجميع، وهذا ما حدث بأحد القطارات، عندما قامت سيدة القطار، بالدفاع عن جندي مصري، ودفعت له ثمن التذكرة.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن موقف سيدة القطار، التى لم تقبل إطلاقا أن يتم التعامل مع أحد أبطال القوات بهذه الطريقة، أصبحت حديث مصر والعالم كافة، بسبب عظمتها ومواقفها النبيلة والمشرفة، التي تعكس صورة المرأة المصرية، الحقيقية، وتابع:"الشعب المصري لا يحدث له إلا عن هذه السيدة والمجند".

وأكد "الإبراشى"، أنه لا يجب أن نتعامل مع هذا الموقف بطريقة عابرة، كون سيدة القطار ترسى قواعد كثيرة، رغم بساطة موقفها، الذى سيظل راسخ فى الأذهان، وتابع: "السيدة عوضت كثير من القبح الذى قام به محصلي التذاكر".

وشدد "الإبراشى"، على أن كل جندى مصرى، بطل من أبطال القوات المسلحة، يجب أن نقدم لهم التحية على التضحيات التى يقدموها لمصر وشعبها، وحفظهم على أمن واستقرار البلاد.