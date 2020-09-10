ملايين المشاهدات وتداول كبير لانفراد "الوطن" بأول لقاء مع سيدة القطار

شهد مقطع فيديو البث المباشر، الذي أجرته جريدة "الوطن"، مع صفية إبراهيم المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة القطار"، تداولا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، روت فيه السيدة كواليس ما حدث في القطار، وأسباب دفاعها عن المجند.

روت السيدة صفية إبراهيم، والمعروفة إعلاميًا بـ"سيدة القطار"، كواليس الواقعة، وتفاصيل مكالمتها مع وزير الدفاع، خلال حديثها لـ"الوطن".

وأوضحت خلال حديثها، أنها لم تكن تعلم مشكلة التذكرة، ولكنها تفاجأت بأن محصل التذاكر يطلب منه المغادرة، وانتبهت بعد أن ارتفعت الأصوات، وأن قيمة التذاكر هي 22.5، "وقتها محستش غير وأنا واقفة قدام الكمسري وبقول للشاب مش هتنزل".

وعن كواليس تواجدها بالقطار، قالت السيدة، "كنت في طريقي لحضور حفل زفاف ابنة شقيقتي في مدينة بركة السبع، بمحافظة المنوفية".

انتقدت السيدة الخمسينية موقف الكمسري تجاه الشاب، حيث قلل من ذاته، وكان بإمكانه تأدية وظيفته ولكن بأسلوب هادئ، "لو كان عاملة زي ابنه واتحمل هو المبلغ كانت الناس كلها أشادت بيه، حتى لو هياخد جزاء فيها".

كذلك كشفت عن كواليس مكالمة وزير الدفاع لها، حيث اثني على موقفها البطولي الذي ربما لم يأخذه أي رجل ممن كانوا في محيط الواقعة، "الوزير كلمني بنفسه ومكنتش مصدقة، هو راجل في قمة الأخلاق والذوق والتواضع، وتحدثنا على موقفي مع الشاب والكمسري، وبلغني بإنهم هيكرموني يوم السبت".

وعن قرار الفريق كامل الوزير وزير النقل، الذي أعلن اعتذاره وتحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري ووقفهما عن العمل، قالت "مشوفتش القرارات، ولو كان الوزير شايف إن الكمسري على صواب مكنش حوله للتحقيق، قلبي بيوجعني كل ما أفتكر الموقف".