حياة كريمة: استهدفنا العام الماضي 270 قرية بنسب فقر 70%

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه كان مستهدف العام الماضي، أفقر 270 قرية بمستوى فقر 70%، وتم أخذ 143 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وتم مد تسليم الأعمال في 30 سبتمبر الحالي.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المرحلة الثانية ستتضمن 220 قرية، والنسبة الأكبر من الفقراء في مصر، محافظتي مرسى مطروح والوادي الجديد، والمنيا وأسوان، موضحا أن المرحلة الثانية، ستتضمن 20 قرية في الوجه البحري، وباقي القرى ستتضمن بداية من محافظة المنيا وحتى أسوان: "يكفيني فخرا أن قري المرحلة الأولى لم تطأها قدم مسؤول أو تنفيذي قبل المبادرة، وكانت تفتقر تماما لأي شكل من أشكال الحياة، ونسب الفقر فيها كانت تصل لـ90%".

وأكد أن هناك 21 جمعية أهلية، ساعدت ضمن المبادرة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أدت دور كبير لتنمية 143 قرية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك ضوابط لاختيار الأسر الأولى بالرعاية، والأسر غير المدرجة ضمن قوائم الوزارة، يتم إدراجها وتوفير حياة كريمة لهم: "بنوفرلهم الأمان وسكن كريم، ويتم تنقية القائمة بعد الرجوع للوحدات المحلية لاعتماد مواقع تلك المنازل".