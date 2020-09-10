حياة كريمة تطلق مبادرة "طاقة نور لبكرة" لمرضى العيون بجزيرة شندويل

تطلق مؤسسة حياة كريمة "طاقة نور لبكرة"، استكمالا لمبادرة رد الجميل، قافلة طبية لعلاج مرضى العيون بالمجان، وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، حيث يصل قطار القافلة إلى قرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، غدا الجمعة.

وتوفر المبادرة الجديدة، فرق طبية على أعلى مستوى لتقديم خدمات الكشف المجاني علي المواطنين، وصرف الأدوية ومتابعة الحالات الطبية اللازمة على مدار أسابيع، حتى التأكد من الانتهاء من علاجها، وعمل النظارات الطبية، وإجراء كل عمليات وجراحات العيون للأهالي بالمجان، يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير، لاستكمال دعم محافظات مصر الأكثر احتياجا، وتلبية نداء أهالينا في صعيد مصر.

عن مؤسسة حياة كريمة

مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، تهدف إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتضم المؤسسة شباب متطوع من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجا، وذلك بتكريس كل المجهودات في العمل الخيري والتنموي، واستخدام القدرات الاستخدام الأمثل.

تعتبر مؤسسة "حياة كريمة"، الذراع المجتمعي لشباب البرنامج الرئاسي، ويأتي ذلك في إطار تطبيقهم لمفهوم المشاركة المجتمعية، وإدراكهم للدور المنوط بهم في خدمة وطنهم، وكنوع من رد الجميل للشعب المصري.

وكان شباب البرنامج الرئاسي، الذراع المنفذة لمبادرة "رد الجميل"، وذلك من خلال غرفة عمليات "حياة كريمة"، لتنفيذ المبادرة من خلال شباب البرنامج في محافظات الجمهورية، وذلك حين أتيح لشباب البرنامج الرئاسي، عرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، في المؤتمر الوطني السابع للشباب.

ومن ضمن أهداف المؤسسة، توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وإحياء قيم المشاركة المجتمعية، والتركيز على بناء المواطن المصري، والتصدي للفقر متعدد الأبعاد.

كما تسعي المؤسسة، لتقديم العديد من الخدمات منها المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجا، والاستثمار في أفراد المجتمع وتقديم الدعم الاجتماعي، وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات وتجهيز فتيات الأيتام.

كذلك المساعدة في إقامة مشروعات متناهية الصغر، لتوفير دخل ثابت للمواطنين، وتهيئة فرص العمل والبناء، وخلق فرص لتنمية المواهب على مستوى المحافظات، ومن ضمن أهدافها أيضا، تعليم ورعاية الأطفال والأيتام، وتوعية الفئات المستهدفة، لتأهيل وتدريب ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب الشباب والمرأة المعيلة على حرف منتجة، كما تهدف المؤسسة، للقيام بأنشطة من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها.