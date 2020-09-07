محافظ سوهاج يتفقد عددا من مشروعات "حياة كريمة"

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية "عرابة أبو الدهب" بمركز سوهاج، اليوم، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رافقه محمد إمبابي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس أبو ضيف محمد، رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف الطريق الرئيسي للقرية بطول 500 متر وتكلفة 750 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 100%، كما تفقد أعمال توسعة مدرسة أبو الدهب الثانوية الصناعية بنين، بنسبة تنفيذ 90%، وتكلفة 7 ملايين جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

كما تفقد "الفقي" مشروع استكمال وتأهيل محطة معالجة عرابة أبو الدهب بطاقة 6100 م3/يوم، وتكلفة 84.9 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 70%، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولي والحكومة المصرية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المحطة التي تعتبر أحد مكونات مشروع تجمع عرابة أبو الدهب والذي يشمل 3 محطات رفع بتكلفة 31.97 مليون جنيه، وشبكات انحدار بطول 54997 متر بتكلفة 150 مليون جنيه، ومزرعة محطة المعالجة على مساحة 240 فدان بتكلفة 57.6 مليون جنيه، ليصبح إجمالي تكلفة المشروع 324.6 مليون جنيه، لخدمة 116 ألف و400 مواطن بقريتي عرابة أبو الدهب، و عرابة أبو عزيز.

ووجه "الفقي" إلى سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات، وأهمية الحفاظ على ما تحقق من تطوير بالقرية، مشيدا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى توفير حياة آدمية لائقة للمواطنين .