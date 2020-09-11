مبادرة حياة كريمة: نسعى لتطوير 1000 قرية من الأكثر فقرا

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية عام 2019، ودخلت حيز التنفيذ الفعلي بشراكة بين 3 وزارات أساسية، هي التنمية المحلية والتخطيط والتضامن.

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المبادرة تسعى لتطوير البنية التحتية في القرى الأكثر فقرا، وهناك مجموعة كبرى من الهيئات الحكومية تقوم على إنجاح تلك المبادرة، موضحا أن وزارة التضامن تسعي لمساندة الأسر الأكثر فقرا بداخل القرى ومساعدتها بتدخلات ممولة من المبادرة أو ببرامج الوزارة الكثيرة.

وأكد أن المبادرة استهدفت القرى الأفقر على مستوى الجمهورية وتعتمد على البيانات الحديثة التي تم تكوينها من قبل الجهات المعنية، وتم الوصول إلى ألف قرية هم الأفقر على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه لا توجد تدخلات من أعضاء مجلس النواب أو الإدارات التنفيذية، حيث إن هناك بعض النواب روجوا بأن لهم تأثير في تلك المبادرة وهو أمر خاطئ تماما.

وتابع: "وصلت الخدمات الممولة للمبادرة في السكن لـ 60 ألف مواطن، وفي محور الخدمات الصحية وصلنا لـ117 ألف شخص استفادوا من القوافل، و22 ألف شخص تلقوا خدمات طبية، وشغل الوزارة بالتنسيق مع الجمعيات في المرحلة الثانية ستصل لمليار ونصف المليار جنيه، وتساهم فيها الجمعيات الأهلية بنسبة تبلغ حجم تمويلها 150 مليون جنيه، والبنية التحتية محتاجه 10 مليارات جنيه".