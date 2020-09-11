فيديو... أحمد جمال يطرح "فجر" ويهديها لأطفال 57357
جمال عن الكليب الجديد: خليك دايما ماسك في الأمل
كتب:
ياسمين محمود
12:57 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
أحمد جمال
طرح المطرب أحمد جمال، عبر "يوتيوب"، كليب "فجر" إهداء لأطفال مستشفى 57357
وكتب أحمد جمال عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "جديد أغنية ("فجر) لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، خليك دايماً ماسك في الأمل"
وطرح "جمال"، مؤخرا أغنية "من غير مجاملة"، حيث قام بتشويق جمهوره عبر تويتر قائلا: "من غير مجاملة يوم 1/8/2020 من ألحاني وكلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة وتوزيع صديقي المبدع محمد شفيق، هتسمعوا حاجة مختلفة".
يذكر أن آخر أعمال "جمال"، كانت أغنية "كل سنة وأنت طيب" على يوتيوب، ومن قبلها أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي طرحها بالتزامن مع مسلسل الاختيار.
#جديد أغنية #فجر— Ahmed Gamal (@IdolAhmedGamal) September 10, 2020
لصالح مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧
خليك دايماً ماسك في الأمل pic.twitter.com/6DnOp2KGeJ