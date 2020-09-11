فيديو... أحمد جمال يطرح "فجر" ويهديها لأطفال 57357

طرح المطرب أحمد جمال، عبر "يوتيوب"، كليب "فجر" إهداء لأطفال مستشفى 57357

وكتب أحمد جمال عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "جديد‬⁩ أغنية ⁧("فجر‬⁩) لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، خليك دايماً ماسك في الأمل"

وطرح "جمال"، مؤخرا أغنية "من غير مجاملة"، حيث قام بتشويق جمهوره عبر تويتر قائلا: "من غير مجاملة‬⁩ يوم 1/8/2020 من ألحاني وكلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة وتوزيع صديقي المبدع محمد شفيق، هتسمعوا حاجة مختلفة".

يذكر أن آخر أعمال "جمال"، كانت أغنية "كل سنة وأنت طيب" على يوتيوب، ومن قبلها أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي طرحها بالتزامن مع مسلسل الاختيار.