"أسود فاتح" يدخل مرحلة المونتاج استعدادا لعرضه نوفمبر المقبل

علمت "الوطن"، من مصادر مقربة من أسرة مسلسل "أسود فاتح"، أن مخرج المسلسل كريم العدل، يعمل حاليا على مرحلة المونتاج والمكساج ليكون جاهزا للعرض في نوفمبر المقبل.

مسلسل "أسود فاتح"، من بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، رانيا منصور، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

كان المسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.