أزمات واجهت هيفاء وهبي.. آخرها سرقة المجوهرات

واجهت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي العديد من الأزمات آخرها سرقة 14 قطعة من مجوهراتها.

ونشرت هيفاء عبر استوري الإنستجرام صورًا لمجوهراتها والتي تضمنت حلق وخاتم ووصل عددها لـ 14 قطعة، وعلقت: "كنت فاكرة إنهم ضاعوا مني من سنة، لكن دلوقتي متأكدة إنهم مسروقين، إذا حد شاف ها الخاتم والحلق أو جرب ينباع بليز يبلغني هيدا من ضمن قطع مجوهرات تأكدت أنهم اتسرقوا مني، إذا حد اشتراه من السارق بليز يبلغني".

ولم تكن هذه أول أزمة تعرضت لها هيفاء فقد تعرضت للنصب من قبل مدير أعمالها محمد وزيري، واتهمت هيفاء وهبي، محمد وزيري، بالاستيلاء على أملاكها وأموالها، وحذرت الجميع من التعامل معه.

وأيضا انفجار بيروت سبب لها خسائر كبيرة في منزلها لوقوع بينها بجوار الانفجار، كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن إصابة مديرة منزلها روبي في رأسها وعينيها نتيجة انفجار مرفأ بيروت في لبنان.

ونشرت هيفاء مقاطع مصورة لمنزلها المتضرر من الحادث عبر خاصية ستوري بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "نحن كلنا بخير، بيتي جنب الانفجار، ادعوا لربة بيتي روبي بالشفا، انصابت برأسها وعينيها ونقلت للمستشفى".

هيفاء انتهت منذ أيام من تصوير مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، رانيا منصور، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

كان المسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.