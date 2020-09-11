محمد رمضان يستعد لتصوير مسلسل "موسى" الشهر المقبل

قرر الفنان محمد رمضان، دخول الاستوديو الشهر المقبل، لتصوير مسلسل "موسى" للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.

وعلمت "الوطن"، من مصدر مقرب من "رمضان"، أنه حاليا يعمل على "فورمة" الشخصية الجديدة التي يقدمها خلال المسلسل، والمقرر أن يبدأ في تصويرها الشهر المقبل للحاق بالسباق الرمضاني.

وطرح محمد رمضان، مؤخرا كليب "ياحبيبي"، والتي تجمعه بمغني الراب جيمس، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في دبي حيث سافر بطائرة خاصة بصحبة أسرته إلى دبي لتصوير الكليب.

وكان "رمضان" روج للكليب قبل طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بصورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليه بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".